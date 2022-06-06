Виктория Боня в ультрамодных джинсах с высокой посадкой и кроп-топе отметилась в Москве

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она успела переехать в Монако и стать мамой малышки Анджелины, которую родила от миллионера Алекса Смерфита.

Светская львица — частая гостья на вечеринках и красных дорожках. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает как ведущая и бьюти-блогер. Также звезда всегда следит за трендами.

К лету Боня подготовилась заранее. Она взяла несколько летних платьев и брюк. На днях светская львица прилетела в Москву. Она уже посетила концерт Ольги Бузовой.

А накануне телеведущая отправилась на шопинг. Она наведалась в магазин мебели, который советовала ей Яна Рудковская. Виктория предстала в джинсах с высокой посадкой и принтом. Она сочетала ее с кроп-топом в кафеном оттенке.

Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Звезда приглядывала себе мебель. Ей понравилось много дизайнерских вещей. К слову, также она успела повидаться с подругой. Боня весь день посвятила покупкам.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. «Ну что за красотка», «Все смотрят на джинсы», «Не могу оторвать глаз, как джинсы сидят, фигура», «Очень красиво! Шикарная Боня», «Ваш наряд затмил все», «Очень стильно», «Вы крутая», — прокомментировали пост подписчики.

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