«На такое человек разумный не способен»: Шахназаров «размазал» сбежавшего из России коллекционера Гельмана

В мае в Израиле прошел форум свободной культуры «Словоново», на котором отметились все уехавшие за последние несколько месяцев из России звезды. Организатором его являлся коллекционер Марат Гельман, который тоже сбежал из страны.

Публицист Михаил Шахназаров отреагировал на очередное заявление коллекционера в соцсетях, где он размышляет о политической ситуации в России.

«Скупщик краденного и организатор тель-авивского фестиваля «Словоново», открыто топит за уничтожение России как государства. Но знаете что самое страшное? Что они реально верят в реванш. И верят небезосновательно. Таким, как Гельман, простили расстрел царской семьи и другие деяния, на которые человек разумный, да и человек вообще, не способен», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров посоветовал Максу Коржу, который выпустил проукраинскую песню, ехать и зарабатывать в Польшу.

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