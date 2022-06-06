«Пусть едет зарабатывать в Польше»: Шахназаров высказался о концертах Коржа в России

Накануне белорусский певец Макс Корж представил проукраинскую песню. А уже летом артист планирует посетить Россию. Гастрольный тур включает три города — Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Новость удивила многих. Ранее о визите Коржа высказался режиссер Сарик Андреасян. Теперь же — публицист Михаил Шахназаров.

«Даже украинцы недовольны его предстоящими концертами в России. Ну а здесь кто-то планирует предоставить кумиру молодежи «Газпром-Арену» и стадион «Спартак». Чтобы это разрешить, нужно быть последними дебилами. Запрет на въезд, и пусть едет вымаливать прощение на Украине и зарабатывать в Польше», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

больше по теме Подарок фанатам: Макс Корж опубликует в YouTube запись большого концерта в Минске Тогда на шоу собралось почти 35 тысяч зрителей.

Напомним, ранее Шахназаров назвал причину, из-за которой сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова хочет вернуться на родину.

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