«Поддерживать уровень предательства»: Шахназаров рассказал из-за чего Хаматова захотела вернуться в Россию

Чулпан Хаматова решила жить в Латвии еще зимой. Недалеко от Риги у нее есть собственный домик в экопоселке, а в столице – работа. Давний друг устроил актрису в труппу Нового Рижского театра. Однако накануне стало известно, что Чулпан уже подумывает о том, как бы вернуться в Россию.

Причину из-за которой актриса думает о возвращении, обсудил публицист Михаил Шахназаров со своей коллегой Ольгой Беловой в студии телеканала «Звезда».

«Пожрать начинает хотеться», — отметил Шахназаров.

«А для того чтобы дальше поддерживать определенный уровень жизни, ты должен ходить и поддерживать тот уровень предательства, ту планочку, которую заявил», — сказала Ольга Белова в выпуске «Здравствуйте, товарищи».

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