«Почему эти люди дают концерты в России»: Андреасян удивился предстоящим выступлениям Коржа

Режиссер Сарик Андреасян в «Телеграм» выразил удивление, почему белорусский певец Макс Корж в ближайшее время выступит с концертами в России.
Он заметил, что на Украине недовольны поведением данного исполнителя, который записал проукраинскую песню, а в июне, июле и сентябре собирается с гастролями по России.
«Объясните мне, как такое может вообще быть! Почему эти люди дают концерты в России!»
Напомним, что Макс Корж – один из самых известных белорусских музыкантов. При этом он открыто, как считают некоторые, поддерживает Украину.
Смотрите также:
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.