«Почему эти люди дают концерты в России»: Андреасян удивился предстоящим выступлениям Коржа

Белорусский исполнитель записал не так давно проукраинскую песню.

Режиссер Сарик Андреасян в «Телеграм» выразил удивление, почему белорусский певец Макс Корж в ближайшее время выступит с концертами в России.

Он заметил, что на Украине недовольны поведением данного исполнителя, который записал проукраинскую песню, а в июне, июле и сентябре собирается с гастролями по России.

«Объясните мне, как такое может вообще быть! Почему эти люди дают концерты в России!» Сарик Андреасян

больше по теме Подарок фанатам: Макс Корж опубликует в YouTube запись большого концерта в Минске Тогда на шоу собралось почти 35 тысяч зрителей.

Напомним, что Макс Корж – один из самых известных белорусских музыкантов. При этом он открыто, как считают некоторые, поддерживает Украину.

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