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«Почему эти люди дают концерты в России»: Андреасян удивился предстоящим выступлениям Коржа

Белорусский исполнитель записал не так давно проукраинскую песню.

«Почему эти люди дают концерты в России»: Андреасян удивился предстоящим выступлениям Коржа
Сарик Андреасян. Фото: Global Look Press

Режиссер Сарик Андреасян в «Телеграм» выразил удивление, почему белорусский певец Макс Корж в ближайшее время выступит с концертами в России.

Концерты Макса Коржа
Концерты Макса Коржа. Фото: «Телеграм» Сарика Андреасяна

Он заметил, что на Украине недовольны поведением данного исполнителя, который записал проукраинскую песню, а в июне, июле и сентябре собирается с гастролями по России.

«Объясните мне, как такое может вообще быть! Почему эти люди дают концерты в России!»

Сарик Андреасян

Напомним, что Макс Корж – один из самых известных белорусских музыкантов. При этом он открыто, как считают некоторые, поддерживает Украину.

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