Подарок фанатам: Макс Корж опубликует в YouTube запись большого концерта в Минске

Тогда на шоу собралось почти 35 тысяч зрителей.

1 августа на YouTube-канале популярного певца Макса Коржа покажут запись его большого домашнего концерта в Минске. Об этом белорусский исполнитель сообщил на своих страницах в социальных сетях. Трансляция начнется в 21 час.

Само шоу состоялось в прошлом году на стадионе «Динамо», тогда площадка собрала почти 35 тысяч зрителей. Запись концерта покажут в Сети впервые, она длится целых два часа.

Певец решил подарить поклонникам эту трансляцию, так как из-за пандемии коронавируса сразу ряд его крупных концертов 2020 года пришлось перенести. На днях 31-летний артист объявил новые даты своих шоу в Риге, Новосибирске, Екатеринбурге, Одессе и Санкт-Петербурге — все они перенесены на 2021 год.

Добавим, что месяц назад на его YouTube-канале была опубликована полная запись большого концерта в Киеве 2019 года. И вообще, это тренд у музыкантов с начала пандемии — публиковать качественные трансляции своих шоу в разных городах, пока поклонники не могут прийти на живое выступление.