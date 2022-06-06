«У меня есть замечательная новость»: Наргиз сообщила о возвращении всех своих песен в репертуар

Певица добилась того, что будет петь все свои хиты.

Певица Наргиз Закирова в «Телеграм» сообщила, что все ее хиты возвращаются в репертуар.

«В первую очередь мне бы хотелось выразить благодарность своим поклонникам за нескончаемую любовь, ласку и заботу. У меня для вас есть замечательная новость. Все мои песни, которые полюбились вами за время моей творческой карьеры вновь возвращаются в мой репертуар. Это совсем не означает, что не будет в моем репертуаре новых песен. Они непременно будут. Но помимо новых песен в мой репертуар возвращаются вновь полюбившиеся уже вами известные хиты, которые вы все очень любите». Наргиз Закирова

Как отметила Наргиз, она желает всем удачи. «Любви и мирного неба над головой. Всех обнимаю, целую. Ваша Наргиз», — заявила Наргиз Закирова.

Напомним, что Наргиз Закировой на 50 лет запрещен въезд в Россию за высказывания вокруг событий на Украине. Исполнительница была депортирована из московского аэропорта в Узбекистан.

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