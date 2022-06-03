Новости шоу-бизнеса: Кеосаян высказался об ориентации Галкина, Наргиз вышла на связь, Лоза «размазал» рыдающую Хаматову

Об этих и других новостях из мира звезд — в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне режиссер Тигран Кеосаян высказался об ориентации Максим Галкина. Тем временем сам Галкин наконец-то показал своих двойняшек Лизу и Гарри в Израиле. Все вместе они поплескались в море. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 2 июня, — в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

Кеосаян – об ориентации Галкина

Телеведущий Тигран Кеосаян дал намек, что юморист Максим Галкин — нетрадиционной ориентации.

«Ты обманываешь всю страну, что ты гетеросексуальный мужчина, который без памяти любит женщин», — сказал Кеосаян.

Наргиз вышла на связь

Депортированная из России певица Наргиз накануне вышла на связь со своими подписчиками. Она отметила, что находится в цивилизованном мире, где работают все соцсети.

«Наконец-то я нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все соцсети. Где есть все для развития, процветания нашего человеческого блага», — заявила Наргиз.

Галкин показал Лизу и Гарри в Израиле

Максим Галкин с семьей вот уже три месяца находится в Израиле. Накануне впервые за долгое время он показал своих двойняшек Лизу и Гарри, которые плескались в море.

Комментарии к посту он отключил. Однако поклонники стали обсуждать ролик в Сети. Многие поразились тому, как выросли двойняшки.

Лоза «размазал» Хаматову

Юрий Лоза высказался о покинувшей страну Чулпан Хаматовой. После отъезда в Латвию в феврале этого года, актриса дала ряд интервью, где высказывалась негативно по отношению к России.

«Ругать страну, которая тебя взрастила, я считаю неправильным. Вставать в позу, кричать, что мне стыдно быть русским! А почему стыдно? Я, допустим, знаю, что Чайковский, Достоевский и Рахманинов — это все русские. И я с ними, находясь в одном цивилизационном поле под названием Россия, русский мир — мне не стыдно быть в одном поле», — уточнил Лоза.

Причина смерти Ясевич

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич умерла накануне. По словам ее подруги Елены Закамской, у Ясевич в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Однако лечиться она не торопилась.

За последнее время звезда проекта перенесла два раза коронавирус. Началось осложнение на печень. Первый раз врачи смогли ей помочь и спасли. Однако на днях произошел еще один приступ.

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