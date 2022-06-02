«Есть все для развития»: Наргиз Закирова вышла на связь из «цивилизованного мира»

Певица сообщила, что теперь будет на непрерывной связи с подписчиками.

Певица Наргиз Закирова в «Телеграме» вышла на связь со своими подписчиками после некоторого перерыва.

«Друзья мои, всем привет. Наконец-то я нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все соцсети. Где есть все для развития, процветания нашего человеческого блага». Наргиз Закирова

Как отметила Наргиз Закирова, с подписчиками она теперь будет на непрерывной связи. «Подписывайтесь, друзья мои. Я вас всех целую и обнимаю. Ваша Наргиз», — заявила Наргиз Закирова.

больше по теме Наргиз Закирова появится в эфире российского телевидения 28 мая Певице на 50 лет запрещен въезд в нашу страну.

Напомним, что Наргиз Закирова была депортирована из России в Узбекистан прямо из московского аэропорта. В ближайшие 50 лет въезд в Россию ей будет закрыт. Ранее она позволила себе несколько противоречивых постов в соцсетях, касающихся событий на Украине.

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