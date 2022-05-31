«Подсобрать вещички, подраспродать квартирки»: Жигалова озвучила причину приезда Наргиз в Россию

Певица была не так давно депортирована обратно в Узбекистан.

Видеоблогер Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин! Говорит» рассказала, для чего недавно Наргиз Закирова приезжала в Россию.

«Она сбежала, но предпочла тихой сапой вернуться в Москву. Зачем? Ну, думаю, что вы понимаете. Подсобрать вещички, подраспродать квартирки. Ну и потом свалить в Узбекистан, а потом уже в Америку, откуда приехала в Россию, где и заработала все свои деньги». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, Наргиз имеет шанс в 2072 году вернуться в Россию.

«Она хорошо выглядит и ничем не болеет. Есть шанс у нее вернуться в Москву. С Веркой Сердючкой, Максом Барских и Светланой Лободой. Смеется, Наргиз, кто смеется последним. Давай, до свидания», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Наргиз Закирова была депортирована из России. Ей закрыли въезд в нашу страну до 2072 года. На тот момент Наргиз, если доживет, будет 101 год.

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