Утопает в цветах: Ирина Агибалова из «Дома-2» похвасталась роскошным садом своей виллы на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова с некоторых пор живет на две страны – Кипр и Россию.

В Москве у Агибаловых квартира, которую они приобрели, чтобы была возможность почаще видеться со старшей дочкой Ольгой Гажиенко и ее сыновьями Кириллом и Левой.

На Кипре у Ирины Александровны и ее мужа есть особняк, купленный в ипотеку. Он находится неподалеку от места, где живет младшая дочь пары Рита с мужем Павлом Марсо и двумя детьми.

Это лето Ирина Агибалова и ее муж Юрий проводят на своей вилле на Кипре. Супруги гордятся своим садом и множеством цветом в нем. Пара с любовью ухаживает за растениями. Ирина Агибалова часто показывает в микроблоге свой роскошный участок.

«Всем доброго утречка. Оно, действительно, доброе, теплое», — поприветствовала Ирина Агибалова подписчиков.

В кадре она запечатлела, как поливается участок. Под шум воды показано великолепие участка – цветы, кустарники, хвойники.

«Немного тепла, свежести и красоты вам в ленту. Даже музыку не стала накладывать. Шум воды мне приятнее сейчас», — поделилась Ирина Агибалова.

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