«Мы на Кипре!»: Ирина Агибалова показала, как изменился участок ее особняка

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова на несколько месяцев оставляла дом на Кипре без присмотра.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем живет на две страны. В Москве у пары квартира недалеко от дома, где живет с семьей старшая дочка Ольга Гажиенко.

А на Кипре Агибаловы купили особняк рядом с районом, где дом их младшей дочери Риты Марсо.

Несколько месяцев Ирина Агибалова с мужем жили в Москве, а на днях прилетели на Кипр. Сейчас Ирина Александровна занята тем, что приводит в порядок участок особняка, который немного запустел без ее хозяйских рук.

«Мы на Кипре! Очень устали вчера. Сегодня я проснулась с дикой головной болью, причем болит левая часть головы, что не стандартно для мигрени. Но не выйти на утреннюю прогулку в сад не могу. Нам предстоит огромная работа. Нужно привести в порядок весь дом и участок. Угадайте, с чего я начну?» — обратилась к своей аудитории Ирина Агибалова.

В микроблоге она показала бассейн и часть растений на участке.

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