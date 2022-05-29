«Ну, какая же она уютная»: Ирина Агибалова показала свою спальню на Кипре в перламутрово-бирюзовых тонах

В прошлом году бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова стала владелицей роскошной виллы на Кипре. Дом телебабушка и ее муж Юрий купили в ипотеку.

Пара с любовью обустроила особняк и небольшой участок рядом с ним.

Ирина Агибалова гордится красотой своего дома и часто показывает поклонникам видео в интерьерах кипрского особняка.

На этот раз Ирина Агибалова поделилась кадрами, которые записала в со вкусом оформленной спальне. Ирине Агибаловой самой очень нравится, как выглядит комната.

«Хочу вам еще раз показать свою спальню. Ну, какая же она уютная. Вот эти цвета такие вкусненькие. Вот этот перламутрово-бежевый вкупе с зелено-бирюзовым, ну супер», — комментировала за кадром Ирина Агибалова.

Телебабушка показала и ванную комнату, которая прилегает к спальне. В ней все оформлено в более глубоких и темных тонах коричневатого и зеленого цвета.

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