«Как дружны их детки»: Ирина Агибалова показала подросших внуков от младшей дочери на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова — бабушка четверых внуков.

Два сына подрастают у ее старшей дочери Ольги Гажиенко, сына и дочку растит младшая наследница Рита Агибалова.

Сейчас Ирина Александровна больше времени проводит с детьми младшей дочери Маргариты, поскольку Агибалова с мужем находится на Кипре, где живет семья Риты.

В микроблоге Ирина Агибалова показала подросших внуков Митю и Бэллу. Брат с сестрой позировали на фоне развалин.

«Недавно я задумалась над тем, почему в одних семьях дети дружны с детства, а в других нет. Например, мы с моей единственной сестрой совсем не дружили, и только смерть мамы нас сплотила так, что я не представляю себе, как я жила до этого без общения с сестрой. Смотрю на семьи моих дочерей Оленьки и Маргаритки и вижу, как дружны их детки между собой. И так приятно на это смотреть!» — написала под фото Ирина Агибалова.

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