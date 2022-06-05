«Можно уже и не уезжать»: Максим Галкин сделал заявление на концерте в Израиле

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин во время выступления в Беэр-Шева дал понять, что не хочет возвращаться в Россию.

Муж певицы Аллы Пугачевой, пародист Максим Галкин начал концертную деятельность в Израиле. В микроблоге Максим Галкин показал, как проходят его выступления.

Израильтяне с удовольствием пользуются тем, что Максим Галкин сейчас находится в этой стране, и раскупают билеты на его концерты.

Принимают Максима Галкина так тепло, что после выступления в Беэр-Шева пародист растрогался и сделал неожиданное заявление. Муж Аллы Пугачевой фактически намекнул, что не намерен возвращаться в Россию.

«Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам большое за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно. Я еще приеду. Хотя, чего? Можно уже и не уезжать», — сказал со сцены Максим Галкин.

Между тем, сама Алла Пугачева не раз заявляла, что обязательно вернется в Россию. Причем, в обозримом будущем – к началу учебного года, ведь Гарри и Лиза должны пойти в школу первого сентября.

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