Алла — на вилле, а Макс фонтанирует на сцене за гонорар? Галкина завалили цветами в городке Беэр-Шева

Максим Галкин на личной страничке микроблога поделился свежими кадрами, показав, что его концерт в городке Беэр-Шева прошел при полном аншлаге. В зале яблоку негде упасть. При этом довольные израильтяне завалили мужа Аллы Пугачевой цветами, да так, что букетов хватит на всю цветочную палатку.

Похоже, сам шоумен рад тому, как его встретила любезная публика. Судя по заполняемости зала и гонорар у юмориста весьма приличный. Кстати, часть вырученных денег Максим Галкин уже потратил. Куда? Он перевел значительную сумму на благотворительность, поддержав украинских беженцев.

Пока Максим Галкин дает гастроли, его жена Алла Борисовна отдыхает на роскошной вилле с бассейном, которую им предоставил старший брат шоумена — Дмитрий. Так что за границей Примадонна с семьей на аренду коттеджа не тратит ни копейки — покупают только еду, ездят на экскурсии.

Кстати, певец Данко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro заявил, что Максим Галкин попросту лишил страну Аллы Пугачевой. Так, артист подметил, что Примадонна уже давно не выступает, она ушла в тень своего мужа, который, наоборот, гремит везде и всюду — то ведет ток-шоу, то ездит с гастролями.

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