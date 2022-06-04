«Грежу фото с Бураком»: Бородина прошлась по местам, где снимали сериал «Черная любовь»

Телеведущая на два дня прилетела в Турцию. Она прошлась по городу и даже заглянула в дом, где снимали сериалы.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже больше 20 лет трудится на ТВ и смогла стать не только знаменитой, но и богатой.

Ксения старается делиться с поклонниками яркими моментами из своей жизни. Она развелась с Курбаном Омаров в прошлом году. Телеведущая похудела, стал чаще выходить в свет и веселиться с подругами.

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Недавно Бородина провела несколько дней в Санкт-Петербурге. Она гуляла, ела пышки и развлекалась с подружками. А вот накануне телеведущая улетала на два дня в Стамбул.

Там она решила пройтись по любимым местам и даже заглянула в офис и дом, где снимались сериал «Постучись в мою дверь». Также Ксения увидела улочки, где снимали сериал «Черная любовь» со знаменитым актером Бураком Очивитом.

«Вы помните этот дом? Этом дом Кемаля! А эту улицу знаменитую помните? Здесь его сестра все время бегала, как сумасшедшая? Кто смотрел сериал „Черная любовь“? А этот цветочный магазин помните? Ой, классно!» — восхищалась звезда. «Стамбул — ты моя душа! Часами готова гулять по твоим улицам, пить самый вкусный чай, слушать Турецкую речь, тут я заряжаюсь невероятной энергией. Это стало уже традицией ходить по местам сериалов, кстати я каждый раз, когда сюда приезжаю, это значит я очередной раз смотрю турецкий сериал.

В этот раз моя любовь „Ветренный“, но поехать в город Мидьят нет возможности, потому что я на 2 дня ( а туда только лететь 2,5 часа), но в след раз обещаю. И каждую поездку я грежу фото с Бураком! Эта идея еще не покинула меня. Но чувствую добьюсь своего, когда он станет дедом», — заявила звезда.

Поклонники восхитились кадрами. К слову, Бородина отметилась в рубашке и велосипедках. Она позировала на улицах города. «Ксюша, как всегда шикарна», «Как хочется тоже поехать и увидеть все самой», «Какая насыщенная у вас жизнь», — прокомментировали пост подписчики.

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