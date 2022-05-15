Даже прищурились одинаково: Бурак Озчивит предстал с сыном Караном – своей копией

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит обожает своего маленького сына Карана, которого ему подарила любимая жена Фахрийе Эвджен.

Счастливый отец старается максимум своего времени проводить с наследником. Мальчик Каран, как уверяют многочисленные поклонники звездной пары, копия своего папы.

В это воскресенье Бурак Озчивит отправился на прогулку с сыном. Снимком, на котором они запечатлены вдвоем, актер поделился со своей аудиторией в соцсети.

В кадре Бурак Озчивит и Каран выглядит очень счастливыми. Актер и его сын даже одинаково прищурились на солнце.

«Счастливого воскресенья, день отца и сына», — подписал кадр Бурак Озчивит.

Подписчики звезды тут же отреагировали на милый семейный кадр. Комментарии под постом оставлены на разных языках – турецком, английском, арабском, русском.

«Каран, расти достойным сыном своих родителей», «Ой, какой же милый малыш», «Господин Осман», «Вы выглядите очень мило, моя маленькая звезда, благослови вас Аллах», — высказались в Сети.

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