Побаловалась пышками: Бородина в модных джинсах и кремовом свитшоте отметилась у пекарни

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Однако до развода с Курбаном Омаровым брюнетка вечерами была дома с детьми.

Теперь она частая гостья караоке и клубов. Более того, ей нравится устраивать отпуска с дочками, а следом она уезжает на курорт уже в одиночестве.

На этот раз Бородина решила встретить лето в Санкт-Петербурге. Она гуляет по знаменитым улочками, посещает музеи и рестораны. Накануне телеведущая щегольнула в жакете и мини-шортах.

Она выдержала лук в черном цвете. А вот теперь Ксения начала утро с поездки в пекарню. Она щегольнула в джинсах прямого кроя и кремовом свитшоте. Прямо у дверей заведения звезда отведала пышки.

«Такие нежные», — приговаривала она.

Поклонники редко видят Бородину в неформальной обстановке. А так как она в прошлом году похудела, то фанаты еще больше не ожидали увидеть, как она ест мучное.

«Как классно! Прям словно с журнала сбежали», «Может, станете рекламировать пончики?», «Такой наряд непривычный! Очень идет такая простота», «Только не увлекайтесь, а то спортзал по вам заплачет», — стали писать подписчики.

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