В Москве снимают новогоднюю комедию с Прилучным и Сукачевым

4 февраля Киностудия имени Горького сообщила о старте съемок семейной новогодней комедии под рабочим названием «Дядя из Чикаго».

По сюжету 31-летняя девушка занимается новогодними елками, но сама планирует провести праздник в одиночестве. Чтобы отбиться от матери, которая хочет навязать ей компанию молодого человека, героиня соглашается на просьбу соседей встретить некого дядю из Чикаго. И тут начинаются приключения.

Главную роль исполняет актриса Алина Алексеева («Настя, соберись!», «Ольга», «Магомаев»). С ней также снимаются известные актеры Павел Прилучный, Оскар Кучера и Гарик Сукачев. Руководит процессом режиссер Александр Баршак («День слепого Валентина», «День выборов – 2»).

«У нас очень актерское кино. Мы искали артистов, способных к импровизации, которые не только могут сделать «по-живому», но при этом и отклониться от актерской запрограммированности. По жанру это не только семейная и детская комедия в лучших традициях Киностудии имени Горького, но и мелодрама, и приключения одновременно. Интересно, что получится. С одной стороны, фильм вполне в тренде мировых примеров семейного жанра, но в смысле поиска глубины человеческих чувств — мы хотели в чем-то быть в духе советского кино», — цитирует режиссера аккаунт студии в Instagram.

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Съемки стартовали в Москве, киношники планируют работать весь февраль и март. Выход картины в прокат запланирован к Новому году – 2023.

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