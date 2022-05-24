«Анастасии Игоревне — 18!»: Гарик Сукачев показал редкое фото своей непубличной дочери

У рок-музыканта также есть взрослый сын-режиссер.

Гарик Сукачев разрушил стереотипы о рок-музыкантах — он является примерным семьянином и верным отцом двоих наследников. Со своей женой Ольгой Королевой артист живет с 1983 года.

Чтобы муж смог снять фильм «Праздник», она когда-то продала свой ресторан «Вудсток». Благодарный музыкант посвятил любимой песню «Ольга».

Дети Сукачева, сын Александр Королев, режиссер, а также дочь Анастасия, не кичатся славой своего отца и ведут довольно тихий, непубличный образ жизни. Да и сам Гарик редко показывает родственников людям в социальных сетях.

Однако в день совершеннолетия наследницы он решил представить ее широкой публике в своем телеграм-канале.

«Анастасии Игоревне сегодня — 18!» — с гордостью подписал фото Гарик Сукачев.

Артист подарил дочке милый букет цветов с одуванчиками.

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