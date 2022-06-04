«Люди не знают, как устроена культура»: Гребенщиков — о своем фото с Пугачевой и Макаревичем

По словам музыканта, он никого не собирается ни в чем переубеждать.

Музыкант Борис Гребенщиков в программе «Настоящее время» высказался о своей нашумевшей фотографии с певицей Аллой Пугачевой и коллегой Андреем Макаревичем, которая была сделана в Израиле. Ее сделал юморист Максим Галкин.

«Я под этой фотографией увидел один из комментариев: «Что эти люди будут обсуждать русскую культуру, если они всегда были западных ценностей, просто жившие в России», — заявил ведущий Андрей Цыганов.

«Если человек не знает, о чем он говорит. Если его не воспитали, если его не обучали ничему, если он не в курсе того, как устроена культура, то обучать его я не буду. Если он хочет говорить так, то это его дело». Борис Гребенщиков

Напомним, что Борис Гребенщиков живет уже давно в Лондоне. Он за последнее время сделал ряд громких противоречивых заявлений, посвященных ситуации на Украине.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.