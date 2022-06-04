«Дело в том, что я не работаю в цеху»: Борис Гребенщиков высказался о российских артистах

По словам музыканта, он всегда был сам по себе.

Музыкант Борис Гребенщиков в программе «Настоящее время» высказался о своих коллегах по творческому цеху, которые гастролируют по России в поддержку Донбасса.

«Дело в том, что я не работаю в цеху. Никогда на эту работу не записывался. И никогда не буду. Я сам по себе». Борис Гребенщиков

Как отметил Гребенщиков, культура – это то, что отличает человека от зверя. «Культура дает возможность общаться. Какие-то общие схемы, как общаться. Что важно и что неважно. Человек без культуры – зверь. Говорить, что русской культуры нет – глупость. Отменять русскую культуру – это то же самое, что отменять ветер», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков живет уже давно в Лондоне. Он за последнее время сделал ряд громких противоречивых заявлений, посвященных ситуации на Украине.

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