Новости шоу-бизнеса: Кеосаян назвал Гребенщикова предателем, Запашный рассказал историю Наргиз, звезда «Дома-2» ждет ребенка

Накануне Тигран Кеосаян высказался о действиях Бориса Гребенщикова, а Эдгард Запашный тем временем рассказал, как Наргиз попала на ТВ. Кроме того, стала известна судьба шоу «Лучше всех», которое на Первом канале вел Максим Галкин. Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.
Тигран Кеосаян высказался о действиях Бориса Гребенщикова
Накануне телеведущий Тигран Кеосаян негативно отозвался о музыканте Борисе Гребенщикове, который уже давно живет в Лондоне. Режиссера возмутил тот факт, что музыкант перечислял деньги в помощь Украине.
«Боря Гребенщиков совсем сошел с ума. Двенадцать миллионов евро где-то собрал украинцам. Ну ты в этой ситуации взял другую сторону. Предательство? Предательство», — заявил Кеосаян.
Судьба шоу Максима Галкина «Лучше всех»
Программу «Лучше всех», которую вел Максим Галкин, отправили в отпуск еще в январе. И с мировыми событиями, разумеется, это не связано.
«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — сообщил источник Teleprogramma.pro.
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Юлия Ефременкова из «Дома-2» ждет ребенка
Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир готовятся впервые стать родителями. Будущий малыш пары — желанный и очень долгожданный.
«Пришло время раскрыть секрет: мы с Мондезиром ждем пополнения. Пишу, и все плывет перед глазами. Такой желанный, такой долгожданный наш малютка, а самое главное, от человека, которого я очень люблю», — заявила Ефременкова.
Михаил Шахназаров прошелся по Марату Гельману
Коллекционера Марата Гельмана публицист Михаил Шахназаров назвал не только организатором израильского фестиваля, но и «скупщиком краденного, другом Третьяковской галереи и вкусовым извращенцем».
«Именно вот это двуногое писало о том, что его фестиваль являет собой форум свободных, высококультурных интеллектуалов. Мы уже в этом убедились. Продолжайте фестивалить и дальше», — написал Шахназаров.
Эдгард Запашный раскрыл секрет Наргиз
Накануне на канале «Звезда» вышел первый выпуск музыкального шоу «Новая звезда». В членах жюри была Наргиз Закирова. Съемки проходили довольно давно, поэтому вырезать певицу, которую недавно депортировали из России, не представляется возможным. Об этом заявил дрессировщик Эдгард Запашный.
«Если руководство телеканала пойдет на поводу у недовольных людей и снимет программу с эфира, то прежде всего мы оставим без такого нужного эфира большое количество хороших исполнителей, которые очень сильно старались длительное время и делали все возможное для достойного представления своих регионов нашей необъятной Родины», — порассуждал Запашный.
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