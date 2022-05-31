Новости шоу-бизнеса: Кеосаян назвал Гребенщикова предателем, Запашный рассказал историю Наргиз, звезда «Дома-2» ждет ребенка

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Накануне Тигран Кеосаян высказался о действиях Бориса Гребенщикова, а Эдгард Запашный тем временем рассказал, как Наргиз попала на ТВ. Кроме того, стала известна судьба шоу «Лучше всех», которое на Первом канале вел Максим Галкин. Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.

Тигран Кеосаян высказался о действиях Бориса Гребенщикова

Накануне телеведущий Тигран Кеосаян негативно отозвался о музыканте Борисе Гребенщикове, который уже давно живет в Лондоне. Режиссера возмутил тот факт, что музыкант перечислял деньги в помощь Украине.

«Боря Гребенщиков совсем сошел с ума. Двенадцать миллионов евро где-то собрал украинцам. Ну ты в этой ситуации взял другую сторону. Предательство? Предательство», — заявил Кеосаян.

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