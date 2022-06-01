«Мерзость, конечно!»: Кормухина – о Гребенщикове, который перевел Украине 12 миллионов евро

Певица Ольга Кормухина в «Телеграме» отреагировала на жест музыканта Бориса Гребенщикова, который дал серию благотворительных концертов в Германии. По их итогам перевел 12 миллионов евро на помощь Украине.

«Миротворцы, елки! Мерзость, конечно! Но боюсь, те, кто ходит на эти «мероприятия», даже не врубаются, что они теперь тоже замараны кровью невинных. Вместе с их «кумирами». Ольга Кормухина

Напомним, что Борис Гребенщиков уже давно обосновался в Лондоне. Из столицы Англии он уже не раз слал в последнее время проклятия в адрес россиян.

Заметим, что не так давно Борис Гребенщиков был замечен в Израиле. Певец встречался с уехавшими из России Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным и Андреем Макаревичем.

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