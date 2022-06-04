«Демократия проросла в общество»: что говорил Галкин о россиянах после концерта в Новосибирске

Телеведущий и юморист Максим Галкин в 2021 году на своем концерте в Кремле вспоминал выступление 2019 года в Новосибирске, где он активно высказывался о власти и политике.

«Я всегда один на сцене. Никто мне помочь не может, заменить никто не может. Я не могу, если что-то случилось сказать: «А сейчас балет». Я ни на кого не намекал. Случайно вырвалось. На меня сейчас дополнительная нагрузка легла в связи с тем, что 26 лет, как я выступаю на сцене. Я стал неожиданно известен благодаря тому, что одна женщина в Новосибирске судорожно снимает все концерты, которые видит. Все остальные концерты как-то не зашли. А мой она выложила, и я стал действительно известным». Максим Галкин

Как отмечал Галкин, раньше его мог прославить родной Первый канал, а теперь «простая Лариса Шестакова из Новосибирска». «Она сняла, выложила, тут же миллионы просмотров на Ютубе. Сотни статей, тысячи комментариев. Максим, вы еще такой молодой. Зачем вам это. Вам еще жить и жить. Комментарии типа: «Мы вас поддержим, мы за вас проголосуем». Страшно вот так. Ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя в нашей стране готовы голосовать. Это, конечно, приятно, но я никуда не выдвигался. Это доказывает, что демократия у нас проросла в общество», — говорил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей семьей три месяца назад уехал из России. В ближайшее время в Израиле у него пройдет серия концертов.

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