«Торжественно заявляю: «Никуда не собираюсь»: что Галкин говорил о Зеленском на концерте в Кремле

Юморист подчеркивал, что после выборов на Украине на него стали совершенно по-другому смотреть.

Юморист Максим Галкин в 2021 году на концерте в Кремле говорил, что с тех пор, как выбрали на Украине президентом страны Владимира Зеленского российская власть на него совершенно по-другому стала смотреть.

«С потенциальным восхищением и подозрениями. Некоторые губернаторы стали снова знакомиться, подходить. Я говорю: «Мы с вами знакомы». А они отвечают: «А мы еще раз. Вы нас запомните, на всякий случай». Я хочу сразу заявить, пользуясь тем, что я все-таки добрался до этого дворца. Находясь в стенах, я не побоюсь этого слова, храма. Торжественно заявляю: «Я никуда не собираюсь». Максим Галкин

Как отмечал Галкин, он сразу хочет предупредить своих поклонников: «Все, что я скажу на концерте, это все хиханьки. Может быть пустят еще раз», — отмечал юморист.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей семьей три месяца назад уехал из России. В ближайшее время в Израиле у него пройдет серия концертов.

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