«На нас наложили с двух сторон»: что Максим Галкин говорил про санкции «гнилого Запада»

Шоумен Максим Галкин на своем концерте 2021 года в Кремле забавно отзывался о санкциях. Он считал, что Россия больше наказывает саму себя и своих же людей.

«Я когда-то допустим захотел пошутить про санкции. Запад на нас наложил санкции. На банковский сектор, на нефтянку, на военно-промышленный комплекс». Максим Галкин

Как отмечал Галкин, ответные действия российского правительства были крайне странными. «И наше правительство в борьбе с гнилым Западом тоже наложило санкции. Причем тоже на нас. Ну чтобы мы не могли покупать импортные продукты. То есть на нас наложили санкции с двух сторон», — отмечал Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей семьей три месяца назад уехал из России. В ближайшее время в Израиле у него пройдет серия концертов.

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