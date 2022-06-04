«За нее никто не проголосует»: Галкин рассказывал, почему «разнообразили тусовку» Собчак

Как отмечал юморист, нужна была некая «свежая кандидатура» в оппозицию.

Телеведущий Максим Галкин на своем знаменитом концерте в Новосибирске в 2019 году объяснял, почему в оппозиции в какой-то момент появилась светская львица Ксения Собчак.

«Почему разнообразили тусовку Собчак. Нужна уже была какая-то свежая кандидатура. И она всем понравилась. Понятно, что за нее никто не проголосует, поэтому и Собчак появилась». Максим Галкин

Как отмечал Галкин, те три политика, которые являются официальной оппозицией власти, уже еле ходят. «Я вам все рассказываю, как есть на самом деле. Просто не все до Новосибирска доходит», — шутил юморист.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей семьей три месяца назад уехал из России. В ближайшее время в Израиле у него пройдет серия концертов.

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