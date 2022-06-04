«Эдакая фифа с наманикюренными ногтями, леди-кошечка»: Бузова — об отношениях с Водонаевой

По словам певицы, сейчас они могут посмеяться над теми «детскими ссорами», которые были у них когда-то на «Доме-2».

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что сегодня они могут посмеяться над теми «детскими ссорами», которые у них были на проекте «Дом-2» с моделью Аленой Водонаевой.

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Как отметила Бузова, Водонаева прекрасно справлялась со всеми трудностями на шоу «Звезды в Африке». Сама она на проекте вела себя как профессионал, хотя иногда ей и хотелось накормить участников кусочком колбаски или шоколадки, сообщает «СтарХит».

«Казалось бы, та же Алена Водонаева — эдакая фифа с наманикюренными ногтями, леди-кошечка — проходила через сложнейшие испытания и очень умно себя вела: не плакала, не ныла, а работала, делая все, что от нее зависит». Ольга Бузова

Напомним, что Алена Водонаева и Ольга Бузова нередко ссорились во времена своего участия в шоу «Дом-2». В последние годы они уважительно отзываются друг о друге.

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