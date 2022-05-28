Алена Водонаева предстала в неудачном образе Черной вдовы

В субботу, 28 мая, в Москве прошла церемония премии RU.TV. В этом году на премии представлено более 15 номинаций. Помимо традиционных (Лучший певец, песня, клип, дуэт…), есть и оригинальные. Например, «Связь поколений», «Лучший кавер», «Музыкальный блогер».

На красной дорожке перед журналистами появились МакSим, Дима Билан, Люся Чеботина, Полина Гагарина, группа «Земляне» и многие другие артисты.

Не очень понятно, что там делала бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева. И образ девушка выбрала не совсем удачный — Черной вдовы, передает Telegram-канал «Звездная пыль».

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