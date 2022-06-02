«Еще больше поломанных семей»: Водонаева прокомментировала новость об очередной свадьбе Кержакова

Телеведущая и бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграме» прокомментировала предстоящую свадьбу главного тренера футбольной команды «Нижний Новгород» Александра Кержакова на кинопродюсере Евгении Ледащевой.

Она вспомнила знаменитые слова футболиста, которого упрекали, что он мало забивает: «Бил, бью и буду бить», переделав их на свой лад.

«Женился, женюсь и буду жениться. Больше, больше, еще больше поломанных семей, брошенных детей или детей с поломанной психикой, пацаны». Алена Водонаева

Напомним, что Александр Кержаков со скандалами разводился со своими предыдущими женами. Они обвиняли футболиста в том числе в рукоприкладстве. Кроме того, он воевал за сына со своей последней женой — моделью Миланой Тюльпановой.

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