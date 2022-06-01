Пятиминутная прическа для длинных волос: Анна Бузова делает ее на резиночках

Сестра Ольги Бузовой уверена, что такая укладка будет очень уместна летом.

Сестра Ольги Бузовой Анна развивается как бизнесвумен и блогер. Иногда обладательница длинных волос показывает своим подписчиками простые прически, которые она сама себе делает.

Обычно эти посты в соцсетях имеют большой успех, ведь с богатыми локонами не всегда легко справиться, да и тратить лишние средства на походы в салоны красоты могут далеко не все россиянки.

Сестра Ольги Бузовой показала легкую летнюю укладку, для которой понадобятся резинки для волос. Все, что требуется, это сделать два хвоста и заплести из них оригинальные косички при помощи резинки. Затем вытянуть локоны, чтобы плетение стало пышным. Внимательно смотрим видео внизу.

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