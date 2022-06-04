«Уже в склепе солью присыпанный лежит»: почему Галкин называл Жириновского «графом Дракулой»

Юморист в своих номерах часто упоминал имя знаменитого политика.

Юморист Максим Галкин во время своего знаменитого концерта в 2019 году в Новосибирске подшучивал над политиком Владимиром Жириновским.

«Жириновский вообще, как граф Дракула. Его раз в пять лет будят. Он из гроба встает и говорит: «Настроение плохое». И вот на кого его ядовитая слюна попала, те шесть процентов идут за него голосовать, не приходя в сознание. А если кого-то еще укусят по дороге, то и эти еще подтянутся». Максим Галкин

Как отмечал Максим Галкин, после выборов Владимира Жириновского вообще не было видно. «Он уже в склепе солью присыпанный лежит. Ждет следующей побудки», — подшучивал юморист.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей семьей три месяца назад уехал из России. В ближайшее время в Израиле у него пройдет серия концертов.

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