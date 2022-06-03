«Не шейте мне дело! Мне еще в Москву возвращаться»: почему Галкин был против съемок его концертов

Юморист Максим Галкин во время своего знаменитого концерта в Новосибирске осенью 2019 года активно говорил о политике. В то же время он просил не снимать его на телефон.

«Что касается политики. Раньше больше показывали политического юмора. Сейчас у нас есть цензура. Не все можно говорить с телевизионного экрана. Ну я их понимаю, потому что сейчас обстановка сложная. Ну а когда она была простая». Максим Галкин

После этих слов Галкин неожиданно увидел, что его снимают на телефон в зале. «Не снимайте, не шейте мне дело! Мне еще в Москву возвращаться. Давай, опускай. Ну, правда, не снимайте, пожалуйста. Дело в том, что в Ютуб выкладывают, а мне надо дальше города удивлять, а они говорят: «Мы это видели уже. Мы это слышали», — говорил юморист.

Напомним, что Максим Галкин уже три месяца находится со своей семьей в Израиле. Совсем скоро у него пройдет серия концертов в этой стране. В Россию пока он возвращаться не намерен.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.