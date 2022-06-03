«Человек одет, как турецкий диван»: что Галкин говорил о Васильеве и «Модном приговоре»

Телеведущий Максим Галкин во время своего знаменитого концерта в 2019 году в Новосибирске активно подкалывал историка моды Александра Васильева.

«Модный приговор». Обожаю Александра Васильева. Единственное, что меня смущает, когда он говорит какой-нибудь женщине не из Москвы, которая приехала, старалась: «Дорогуша моя! Вы очень безвкусно одеты». Говорит человек одетый, как турецкий диван». Максим Галкин

По словам Галкина, Васильев одновременно натянул на себя штору, ковер, бабочку, штиблеты из 19 века, пояс из 20-го. «И нам говорят, что гармонично, так надо. Историк моды. Дай бог ему здоровья. Он действительно все знает про моду», — отмечал Галкин.

Напомним, что Максим Галкин уже три месяца находится со своей семьей в Израиле. Совсем скоро у него пройдет серия концертов в этой стране. В Россию пока он возвращаться не намерен.

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