«Это вам не «лягушатник» в Грязи»: Галкин хохотал, а двойняшки с визгом кинулись в море

Примадонна с мужем шоуменом и детьми отдыхает в Израиле.

Алла Пугачева с семьей поселилась на вилле, которую им любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий. Так что за аренду Примадонна с мужем не платят ни копейки — траты только на продукты, экскурсии и отдых.

В одном из интервью шоумен как-то вскользь упомянул, что его вторая половинка любит плавать в бассейне. Поэтому в замке Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь есть специально отведенная зона для купанья и ныряния.

В особняке юморист оборудовал бассейн в китайском стиле. Но, конечно, как пишут поклонники, такой «лягушатник» не сравнится с морем, пляжем и освежающим бризом.

На отдыхе в Израиле восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза просто не вылазят из моря. Так, Максим Галкин показал, как их с Аллой дети с визгом кинулись в прибой, с головой уходя под волны. Шоумен только добродушно посмеивался над двойняшками, любуясь тем, как беззаботно ведет себя малышня.

«Это вам не «лягушатник» в Грязи», «Ну как же здорово! Вот таким и должно быть детство», «Тоже захотелось на море», «Веселые! Шумные! Лето у детей, а вы как хотели!» — писали фолловеры.

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