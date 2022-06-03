«Ничего не могу знать о ее планах»: экс-пиарщица Брежневой высказалась об отказе певицы приезжать в Россию

Анастасия Драпеко опровергла информацию, которая появилась на новостных лентах со ссылкой на нее.

В пятницу вечером в телеграм-каналах и на информационных лентах появилась информация о том, что певица Вера Брежнева решила окончательно осесть за границей.

Приводилась прямая речь бывшего пиар-менеджера вокалистки Анастасии Драпеко о том, что Брежнева больше никогда не вернется в Россию.

Как оказалось, это не соответствует действительности. По крайней мере, Анастасия Драпеко заявила, что ничего подобного не говорила. Более того, она уже почти два года не виделась с Верой Брежневой.

«Я не общаюсь с Верой с 2020 года и, разумеется, ничего не могу знать о ее планах. Никаких комментариев относительно ее жизни не давала. Единственный вопрос, на который я ответила сегодня после лекции на книжной ярмарке, — «работаю ли все еще с Брежневой». Ответ был отрицательный. Все остальное — домыслы. Кроме того, журналист не назвалась и подошла в числе слушателей лектория, говорить о проектах прошлого не было времени», — цитирует Анастасию Драпеко «СтарХит».

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