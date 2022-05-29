«Повар в Мишленовском ресторане»: Вера Брежнева рассказала о мужчине, помогавшем ей в Польше

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева неделю трудилась волонтером на складе в Польше. Певица занималась разгрузкой фур и комплектовала гуманитарные пакеты.
Сейчас свою миссию Вера Брежнева уже завершила. И судя по всему, вернулась в Италию, где у нее и ее мужа Константина Меладзе есть собственная шикарная вилла.
В микроблоге Вера Брежнева призналась, что уже скучает по своим коллегам-грузчицам.
Правда, на складе в Люблине рядом с Верой Брежневой трудились не только женщины, но и мужчины.
Певица показала двух из них – Сашу и Марко.
Второй оказывал поддержку Вере Брежневой, когда она работала на погрузчике. В микроблоге звезда поделилась видео, запечатлевшим ее в момент осваивания техники.
«Учил меня управлять новым транспортным средством Марко – повар в Мишленовском ресторане в Швейцарии», — рассказала Вера Брежнева.
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