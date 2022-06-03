«Я выбежала из туалета и показала две полоски»: Ефременкова рассказала, как сообщила Мондезиру о беременности

Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова мечтала, чтобы все было как в красивых фильмах, но получилось как получилось.

Беременная экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала поклонникам, каким образом сообщила о том, что у них будет ребенок, своему избраннику Мондезиру.

У Юлии была небольшая задержка, но она не придала этому особого значения. Зато Мондезир предложил купить и сделать тест — видимо, чувствовал.

Юлия призналась, что, увидев две полоски, испытала шок. И ничего не записала на видео, потому что не ожидала такого результата.

«Я выбежала из туалета, показала Мондезиру две полоски и сказала: «Ты только не радуйся, наверное, тут какая-то ошибка». Я в шоке, он в шоке. Стоим радуемся, обнимаемся», — рассказала Юлия Ефременков.

На следующий день пара поехала к врачу, чтобы сделать ХГЧ-тест и УЗИ. В клинике после обследований их поздравили с предстоящим родительством.

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