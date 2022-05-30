«Наконец-то, можно не скрывать»: Саша Гозиас из «Дома-2» поздравила Юлию Ефременкову с беременностью

Бывшая участница «Дома-2», мама двоих детей Саша Гозиас искренне рада за свою подругу, экс-участницу и экс-ведущую проекта Юлию Ефременкову.

Она ждет ребенка от своего возлюбленного Мондезира.

Едва Юлия Ефременкова рассказала своей аудитории о беременности, как в своем микроблоге на эту новость отреагировала Саша Гозиас. Она поздравила Юлию с грядущим пополнением и призналась, что очень рада за подругу.

«Ты будешь мамой. Наконец-то, я официально могу тебя поздравить, моя любимая Юлия Ефременкова. Это событие радостное и долгожданное. Ты знаешь, я рядом. И как мамка уже двух детей, что-то подсказать смогу. Мои поздравления», — написала Саша Гозиас в микроблоге.

Юлия Ефременкова тут же отреагировала, давая понять, что Саша Гозиас давно знала ее тайну и молчала до поры до времени.

«Спасибо, любимая. Наконец-то, мы можем это не скрывать!» — написала Юлия Ефременкова в комментариях.

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