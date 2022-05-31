Животик уже ого-го: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» обнажила округлившиеся формы

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова ждет первенца от своего возлюбленного Мондезира.

Срок беременности уже довольно внушительный. В микроблоге Юлия Ефременкова разместила видео, на котором предстала в кроп-топе и тунике. Свой подросший животик Юлия предпочла не прятать и показала его обнаженным. Судя по всему, срок беременности Юлии Ефременковой уже больше двадцати недель. Так что малыш Ефременковой и Мондезира появится на свет в начале осени.

Экс-участница «Дома-2» посетовала на странности с аппетитом. Юлия Ефременкова рассказала, что скупает в магазине много еды, а когда приходит домой, то понимает, что ничего из этого ей не хочется.

Единственное, от чего Юлия Ефременкова не может отказаться, это от бутерброда с мягким сыром и кукурузой.

Напомним, о беременности сообщила и другая экс-участница «Дома-2» Катя Токарева. Она также озвучила срок ожидания малыша.

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