«От человека, которого я очень люблю»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» ждет ребенка

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир готовятся впервые стать родителями. О своей беременности Юлия Ефременкова сообщила поклонникам, заявив, что очень счастлива.

Юлия призналась, что от волнения едва смогла написать пост. Будущий малыш пары — желанный и очень долгожданный.

«Я беременна! — написала Юлия Ефременкова в микроблоге. — Руки трясутся, на глазах слезы, в горле ком. Пришло время раскрыть секрет: мы с Мондезиром ждем пополнения. Пишу, и все плывет перед глазами. Такой желанный, такой долгожданный наш малютка, а самое главное, от человека, которого я очень люблю. Мы с папой столько о тебе мечтали и ждали, что ты когда-то обязательно выберешь именно нас своими родителями».

Напомним, роман Юлии Ефременковой, бывшей участницы и экс-ведущей «Дома-2» с Мондезиром начался на телестройке.

Отношения у пары всегда были сложными, Ефременкова и Мондезир часто ссорились и расставались навсегда. Поклонники надеются, что после новостей о беременности Юли последует другая — о свадьбе пары, которой пока не было.

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