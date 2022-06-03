«Буду выходить замуж с мозгами»: Вика Романец заговорила о новом браке после измены Антона Гусева

Бывшие участники «Дома-2» Вика Романец и Антон Гусев готовятся к разводу. Вика подала заявление о расторжении брака в ЗАГС, когда узнала, что муж ей изменил.

Пять лет брака завершились предательством, которое Вика Романец прощать не намерена.

В микроблоге она заявила, что второе ее замужество будет другим. Она дала понять, что брак с Антоном был ошибкой, и мужа она выбирала не мозгами.

«Второй раз я буду выходить замуж точно с мозгами. Если мне не будет хотеться родить этому мужику и взять его фамилию, значит, это не мой мужик и нечего терять время», — высказалась Виктория Романец.

Кроме этого, она назвала качества, которыми непременно должен обладать ее будущий муж. Вика Романец сделала акцент на том, что это не идеальный, а всего лишь нормальный мужчина.

«Он будет решать все твои проблемы, и его даже не нужно будет об этом просить. Он не будет бояться брать ответственность за тебя, а значит, и за вашего ребенка. Такие мужчины как сталь, наглые и упертые. Им не интересен дешевый флирт и эсэмэсочки до 5 утра. От таких пахнет властью. С таким мужиком можно жить и не думать, а что же будет завтра», — добавила Вика Романец.

Она также уточнила, что хочет быть зависимой, но не слабой. А ее будущий избранник не обязательно должен быть из России.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.