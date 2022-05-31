«Он умер для меня»: Вика Романец высказалась об изменившем ей Антоне Гусеве

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец устроила интерактив с подписчиками микроблога, во время которого напугала их жутким заявлением.
Поклонники поинтересовались у нее, пишет ли ей Антон Гусев.
«Он умер», — ответила им Романец.
«В каком смысле — умер?» — не поверили словам Вики Романец ее фолловеры.
«Для меня», — уточнила та, сопроводив высказывание хохочущим смайликом.
Стоит отметить, что, уличив мужа Антона Гусева в измене, Вика Романец пытается вычеркнуть его из своей жизни и забыть, как дурной сон.
Ради этого она уезжала во Францию, где несколько дней предавалась веселью в роскошных местах Лазурного берега.
Вернувшись на время в Москву, Вика Романец продолжила шумные тусовки. Она ходит с друзьями в рестораны и караоке-клубы, веселится до упаду.
А в первый день лета Вика Романец и Антон Гусев официально разведутся.
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