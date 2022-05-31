«Он умер для меня»: Вика Романец высказалась об изменившем ей Антоне Гусеве

Экс-участница «Дома-2» Вика Романец сформулировала свое отношение к предателю мужу.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец устроила интерактив с подписчиками микроблога, во время которого напугала их жутким заявлением.

Поклонники поинтересовались у нее, пишет ли ей Антон Гусев.

«Он умер», — ответила им Романец. «В каком смысле — умер?» — не поверили словам Вики Романец ее фолловеры. «Для меня», — уточнила та, сопроводив высказывание хохочущим смайликом.

Стоит отметить, что, уличив мужа Антона Гусева в измене, Вика Романец пытается вычеркнуть его из своей жизни и забыть, как дурной сон.

Ради этого она уезжала во Францию, где несколько дней предавалась веселью в роскошных местах Лазурного берега.

Вернувшись на время в Москву, Вика Романец продолжила шумные тусовки. Она ходит с друзьями в рестораны и караоке-клубы, веселится до упаду.

А в первый день лета Вика Романец и Антон Гусев официально разведутся.

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