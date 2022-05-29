Делиться не намерена: Вика Романец сделала заявление о разделе имущества с Антоном Гусевом при разводе

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец накануне вернулась из Франции, куда улетала, чтобы забыть неверного мужа Антона Гусева.

Первого июня Вика Романец и Антон Гусев отправятся в ЗАГС, где пару официально разведут.

Поклонники поинтересовались у Романец, каким образом они с Гусевым будут делить роскошный дом в Подмосковье, которые был куплен во время брака.

Виктория Романец прямо заявила, что станет единоличной хозяйкой шикарного таунхауса.

«Как будете делить дом?» — поинтересовались фанаты у экс-участницы «Дома-2». «Я не буду делить свой таун», — сказала Вика Романец.

Судя по всему, недвижимость, купленная в браке, принадлежит только ей. И теперь Вика Романец будет одна наслаждаться роскошью дома.

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