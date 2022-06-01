«Вы спрашиваете, где Антон»: улыбающаяся Романец воссоединилась с изменившим ей Гусевым

Экс-участница «Дома-2» Вика Романец поделилась совместным видео с мужем после возвращения из Франции.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец знает, чем удивить свою аудиторию.

В первый день лета Виктория Романец разместила в микроблоге свежее видео, на котором предстала с изменившим ей Антоном Гусевым.

При этом брюнетка лучезарно улыбалась, позволив предателю мужу нежно приобнять ее за спину.

По словам Виктории Романец, это ее последние совместные кадры с Антоном Гусевым. Видео было записано на пороге ЗАГСа, куда бездетная пара пришла, чтобы подать заявление на развод.

«Вы у меня все спрашиваете, где Антон. Вот Антон. Мы подали заявление, через месяц нас официально разводят. Раньше меня спрашивали, где дети — теперь, где Антон. Это последнее видео с ним. Больше его не будет здесь. Прощай», — сказала в кадре Вика Романец.

Напомним, некоторое время назад Романец уличила Гусева в измене и тут же приняла решение о разводе с ним. Заглушать боль обиды Виктория отправилась во Францию, откуда прилетела ради того, чтобы подать заявление на развод.

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