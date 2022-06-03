«Пускай делают, что хотят»: Кортнев рассказал о попытке сорвать его концерт в Нижнем Новгороде

По словам музыканта, зрителям заблокировали вход на площадку.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сообщил, что его концерт в Нижнем Новгороде пытались сорвать неизвестные. Зрителям на какое-то время был заблокирован вход на площадку.

Как отметил певец, попытка сорвать концерт успехом в итоге не увенчалась. При этом музыкант не собирается писать заявление в правоохранительные органы, сообщает РБК в своем телеграм-канале.

«Ни в коем случае. Пускай делают, что хотят — это их дело, наше дело — играть». Алексей Кортнев

Напомним, что Алексей Кортнев сделал ряд антироссийских заявлений о событиях, происходящих на Украине. В его адрес в последнее время раздавалось много упреков.

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