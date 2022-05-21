«Есть люди, которые ничего не знают, а есть те, кто знает все, но не точно»: Михалков – о Кортневе

Режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» негативно отозвался о лидере «Несчастного случая» Алексее Кортневе.

«Лидер группы с говорящим названием. Хочу вам возразить Алексей Анатольевич по поводу аннексии Крыма. Разве вы не знаете, что более девяносто процентов жителей Крыма проголосовали за возвращение в состав России. Разве вы не понимаете, что после Майдана там была бы кровавая баня». Никита Михалков

По словам Никиты Михалкова, он не может обсуждать вопросы пенсионного возраста, о которых также высказывался ранее Кортнев, потому что не совсем в теме.

«Если бы мы не опередили, то что было. Тысячи жизней были бы в этой мясорубке. Есть люди, которые точно ничего не знают. А есть те, кто знают все, но не точно. Алексей Анатольевич вы относитесь ко второй категории, потому что Дэн Сяопин, о котором вы упомянули, скончался в 1997 году. Тогда никакой Олимпиады не было», — заявил Никита Михалков.

Ранее Алексей Кортнев осудил действия России на Украине. «Остановитесь, задумайтесь, позора с себя не смоете, не надейтесь», — заявил, в частности, Алексей Кортнев. Также музыкант сказал, что Россия договорилась с китайским лидером Дэн Сяопином. Он перепутал его с нынешним лидером Поднебесной Си Цзиньпином.

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