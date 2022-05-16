«Уже тоже известен?»: Запашный пошутил, что Украина может выиграть чемпионат мира по футболу

Артист цирка потрясен тем, что украинская группа выиграла «Евровидение-2022»

Страсти вокруг финала «Евровидения-2022», который накануне прошел в Турине, никак не утихают. По итогам зрительского голосования победу одержала украинская группа Kalush Orkestra, как и предполагали многие пользователи Сети. Эта новость вызвала небывалый резонанс среди некоторых представителей шоу-бизнеса.

Так, например, дрессировщик Эдгард Запашный уже неоднократно высказывал свое мнение на этот счет. Артист цирка ранее заявил, что после победы Украины «все все поняли».

Теперь же Эдгард задался другим вопросом, который опубликовал в своем телеграм-канале.

«Правильно ли я понимаю, что победитель чемпионата мира по футболу уже тоже известен?» — написал Запашный.

Напомним, сборная России не принимает участие в чемпионате мира по футболу, который в этом году пройдет в Катаре.

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